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17:06

Турникеты на станции Крюково запустят в тестовом режиме с 28 февраля

транспорт

17:06

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Турникеты на станции Крюково запустят в тестовом режиме с 28 февраля. Они начнут работать на стороне Привокзальной площади и на островных платформах, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

"С четверга, 28 февраля, вход на станцию Крюково (Зеленоград) и проход от поездов в город будет осуществляться через турникеты", – предупредили пассажиров в МТППК. Представители компании уточнили, что на платформу №1 (в сторону Москвы) можно будет попасть через турникетные линии, расположенные у здания вокзала или рядом с торговым домом "Крюково".

Пройти на платформы №2 и №3 можно будет двумя путями, добавили в пресс-службе. Для этого пассажиры могут воспользоваться малым тоннелем за турникетной линией у здания вокзала или же широким тоннелем у ТД "Крюково", а затем пройти через турникеты на островных платформах. "Также жители Зеленограда смогут переходить по широкому транзитному тоннелю с одной стороны станции на другую", – сказано в сообщении МТППК.

По данным пресс-службы, строительство турникетного павильона со стороны Крюковской площади планируют завершить в течение этого года. Пока идут работы, билеты при входе на платформу №4 будут проверять работники перронного контроля.

Ранее сообщалось, что в марте изменится расписание поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги. Изменения будут действовать на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).

транспорт

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