Темы дня

Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:12

Аэропорт Внуково заговорит на китайском

транспорт

10:12

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столичном аэропорту Внуково начнут дублировать на китайском языке объявления для пассажиров рейсов, направляющихся в КНР.

"Внуково планирует участвовать в программе China Friendly. Так, мы готовим объявления для пассажиров на китайском языке, полностью все будет реализовано в конце марта – начале апреля", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы воздушной гавани.

Сейчас в аэропорту уже есть навигация на трех языках – на русском, английском и китайском. Расписание прилета/вылета рейсов на экранах также дублируется на китайском языке. В планах – перевод меню имеющихся в аэропорту кафе и разработка сайта аэропорта на китайском языке.

По данным Ростуризма, турпоток из Китая в Россию вырос в 2018 году, составив почти 1,3 миллиона человек, при этом число туристов-индивидуалов растет заметно быстрее, чем тех, кто приезжает в группах. На Москву пришлось порядка 400 тысяч групповых прибытий (годовой рост – около 16 процентов).

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров из Московского авиационного узла (МАУ) в январе 2019 года увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 6,9 миллиона человек. Заметно вырос пассажиропоток на международных рейсах – на 9,9%, до 3,19 миллиона пассажиров. Сохраняется тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах.

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика