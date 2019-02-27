Аэропорт Внуково заговорит на китайском

В столичном аэропорту Внуково начнут дублировать на китайском языке объявления для пассажиров рейсов, направляющихся в КНР.
"Внуково планирует участвовать в программе China Friendly. Так, мы готовим объявления для пассажиров на китайском языке, полностью все будет реализовано в конце марта – начале апреля", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы воздушной гавани.
Сейчас в аэропорту уже есть навигация на трех языках – на русском, английском и китайском. Расписание прилета/вылета рейсов на экранах также дублируется на китайском языке. В планах – перевод меню имеющихся в аэропорту кафе и разработка сайта аэропорта на китайском языке.
По данным Ростуризма, турпоток из Китая в Россию вырос в 2018 году, составив почти 1,3 миллиона человек, при этом число туристов-индивидуалов растет заметно быстрее, чем тех, кто приезжает в группах. На Москву пришлось порядка 400 тысяч групповых прибытий (годовой рост – около 16 процентов).
Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров из Московского авиационного узла (МАУ) в январе 2019 года увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 6,9 миллиона человек. Заметно вырос пассажиропоток на международных рейсах – на 9,9%, до 3,19 миллиона пассажиров. Сохраняется тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах.
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