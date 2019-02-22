Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла в январе вырос на 7,3%

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Перевозки пассажиров из Московского авиационного узла (МАУ) в январе 2019 года увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 6,9 миллиона человек, следует из материалов Росавиации.

Заметно вырос пассажиропоток на международных рейсах – на 9,9%, до 3,19 миллиона пассажиров. Вместе с тем сохраняется тенденция к росту пассажиропотока на внутренних рейсах – увеличение составило 5,1%, всего перевезено 3,7 миллиона пассажиров.

Среди московских аэропортов наиболее существенный рост пассажиропотока демонстрирует Шереметьево: в январе 2019 года этот показатель увеличился на 17,5% – до 3,55 миллиона человек. Во Внукове пассажиропоток вырос на 11,6% – до 1,5 миллиона человек. Пассажиропоток аэропорта Домодедово снизился на 10,5% – до 1,85 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что столичный аэропорт Шереметьево назван в числе самых загруженных аэропортов Европы в 2018 году. Пассажиропоток авиагавани составил 45,84 миллиона человек. Увеличению пассажиропотока также способствовал приток болельщиков в страну во время чемпионата мира по футболу. Возглавил рейтинг лондонский Хитроу, который в 2018 году обслужил 80,1 миллиона человек. На второй строчке – парижский аэропорт Руасси – Шарль де Голль с показателем 72,2 миллиона.