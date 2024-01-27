Движение по участку Транскавказской магистрали временно закрыто из-за непогоды – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Южная Осетия"

Движение по участку Транскавказской магистрали (Транскам) временно запрещено для всех видов автотранспорта из-за непогоды, сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

Отмечается, что в связи с ухудшением погоды невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств движение ограничено на участке н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Проехать не получится с 19:00 27 января до особого распоряжения.

Транскавказская магистраль – единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с внешним миром. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью.

Рано утром 17 января сообщалось, что движение по трассе М-12 "Восток" было ограничено на фоне неблагоприятных погодных условий.

Между тем ЦОДД рекомендовал водителям Москвы пересесть на метро для поездок по городу из-за предстоящего снегопада. Автомобилистов призвали отказаться от поездок на личных машинах и напомнили, что городской транспорт в условиях непогоды работает штатно.



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