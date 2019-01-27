Движение троллейбусов по проезду Карамзина восстановлено после сбоя

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Движение троллейбусов по проезду Карамзина восстановлено, сообщает транспортный комплекс Москвы в микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что в проезде Карамзина повреждена контактная сеть. Вместо троллейбусов там запустили автобусы, троллейбусные маршруты № 72 и 81 временно меняли.

Из-за повреждения контактной сети временно изменены трамвайные маршруты № 11 и 25: трамваи едут от Останкино до Сельскохозяйственной улицы. В сторону Сокольников и Преображенской площади ходят автобусы.

ЦОДД предупредил о снежных заносах на дорогах, горожанам советуют отказаться от поездок на личных автомобилях. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что очистка улиц от снега продлится еще около недели. Коммунальщики работают в усиленном режиме.

С последствиями снегопада также борются свыше 1,5 тысячи сотрудников метрополитена. Дежурство несут эвакуаторы АМПП, в том числе адаптированные для перевозки большегрузного транспорта. Водителям помогают 17 Дорожных патрулей ЦОДД.