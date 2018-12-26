ГИБДД предложила ужесточить наказание за повторную езду без прав

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Глава ГИБДД Михаил Черников предложил ужесточить наказание за повторную езду без прав.

Сейчас за это нарушение предусмотрен только штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. В ведомстве предлагают повысить штраф (от 20 до 30 тысяч рублей), ввести административный арест до 15 суток и обязательные работы (от 100 до 200 часов), передает РИА Новости.



В ГИБДД предложили увеличить штраф за повторную езду без прав

Ранее глава ГИБДД предложил увеличить штраф за превышение скорости на 20 километров. Сейчас штраф за этот вид нарушения составляет 500 рублей. Если оплатить его в течение 20 дней, он снизится до 250 рублей. Руководитель ГИБДД считает, что низкий размер штрафа не дает водителям почувствовать ответственность.