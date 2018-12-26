Электрички на Киевском направлении снова курсируют по графику

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Движение электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) ввели в график после задержек. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", – сказано в сообщении.

Утром 26 декабря электрички на этом направлении задерживались. Произошла незапланированная остановка одного из поездов. МЖД приняла необходимые меры по восстановлению графика движения электричек, однако предупредила, что возможны некоторые изменения в расписании.