На Киевском направлении МЖД задерживаются электрички

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются электрички. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Произошла незапланированная остановка одного из поездов. МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Киевского направления. Сам поезд, который остановился, уже продолжил движение по маршруту.

Возможны точечные корректировки в расписании электричек. МЖД извинилась за неудобства, доставленных из-за остановки поезда, и попросила горожан следить за возможными изменениями в расписании электричек.

Ранее сообщалось, что в праздники МЖД изменит расписание пригородных поездов. Так, с 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января – субботы, 8 января – воскресенья. Электрички на маршруте Москва – Тверь также будут ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь назначено четыре дополнительных поезда на Киевском и Курском направлениях.