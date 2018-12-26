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09:28

ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом

транспорт дороги

09:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом 26 декабря, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Днем ситуация на дорогах осложнится из-за снега и ограничений движения для проезда детей на Кремлевскую елку. В ЦОДД напомнили, что с 8:30 до 15:00 будут перекрыты Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, улица Москворецкая и Варварка.

При этом метро и наземный транспорт работают штатно. Поэтому пассажиров просят пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что в день кремлевской елки ожидается пик заторов. Загруженность дорог объяснили тем, что детей необходимо безопасно доставить на место.

В связи с проведением елки в Кремле 26 декабря закроют для посещения Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены. Также будет ограничен проход на Красную площадь. Проход граждан для посещения Оружейной палаты и "Алмазного фонда" будет осуществляться через Боровицкий проход.

транспорт дороги

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