Первый информационный центр ЦППК открывается у Ярославского вокзала

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

На площади Ярославского вокзала в преддверии новогодних праздников Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) открывает первый туристско-информационный центр (ТИЦ). Там можно узнать все об экскурсиях на электропоездах в Московской области и соседних регионах. Павильон будет работать каждый день с 09:00 до 20:00, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Консультанты помогут составить маршрут самостоятельного путешествия или присоединиться к организованному партнерами ЦППК туру.

"Мы совместно с партнерами на протяжении нескольких лет разрабатываем такие поездки по Московской области и соседним регионам, куда ходят электропоезда. Большинство пассажиров начинают свое путешествие из Москвы. В ТИЦ они смогут взять путеводитель, посоветоваться с консультантом и здесь же оплатить тур или приобрести его в подарок", – сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

ЦППК планирует создать в столице сеть таких центров. Предполагается, что их разместят около Курского, Павелецкого, Белорусского и Киевского вокзалов.

Ранее сообщалось, что в автобусах Мострансавто появились бесплатные аудиогиды по достопримечательностям Подмосковья. Услуга доступна через бесплатное мобильное приложение. Экскурсию также можно слушать оффлайн.

15 декабря ЦППК запустила для туристов новогодние электрички, которые возят москвичей и гостей столицы на экскурсии в города Подмосковья. Восемь "Зимних экспрессов" курсируют от Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов столицы. Во время поездки путешественников будут сопровождать профессиональные гиды.