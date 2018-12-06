Бесплатный аудиогид по Подмосковью появился в автобусах Мострансавто

Фото: ТАСС/Александр Артеменков

В автобусах Мострансавто появились бесплатные аудиогиды по достопримечательностям Подмосковья. Об этом сообщается на сайте компании.

Проект реализован вместе с компанией izi.travel и доступен через бесплатное мобильное приложение. Экскурсию также можно слушать оффлайн.

В Коломне и Сергиевом Посаде также доступны аудиогиды на английском языке. В гидах работает система GPS-привязки, благодаря которой экскурсия будет включаться при приложении к туристическому объекту во время поездки в автобусе.

Ранее стало известно, что с 15 декабря ЦППК запустит для туристов новогодние электрички, которые будут возить москвичей и гостей столицы на экскурсии в города Подмосковья. Восемь "Зимних экспрессов" начнут курсировать от Курского, Казанского, Савеловского, Ярославского вокзалов столицы. Во время поездки путешественников будут сопровождать профессиональные гиды.