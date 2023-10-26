Станция "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро получит островную платформу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Платформа островного типа появится на новой проектируемой станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии столичного метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Платформа станции "Гольяново" получит длину 163 и ширину порядка 11 метров. Она будет расположена посередине, а пути будут проходить по краям, так как тоннели на новом участке синей ветки будут однопутными", – отметил Бочкарев.

Глубина "Гольяново" составит около 11 метров при глубине котлована 17 метров, поэтому станция будет мелкого заложения. Два подземных вестибюля с обоих сторон Уссурийской улицы позволят попасть в метро по подземным переходам.

"Оба вестибюля будут обеспечены лифтами для удобства маломобильных групп населения. В пятне застройки котлована вестибюля № 2 планируется разместить также тягово-понизительную подстанцию", – рассказал гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов.

За станцией также предусмотрены оборотные тупики, где поезда линии будут разворачиваться, обслуживаться и находиться в отстое, сообщил руководитель проектного института холдинга "Мосинжпроект" Рустам Черкесов.

В настоящее время идут проектные работы подготовительного и основного этапов строительства, уточнил он. Как сообщил ранее Бочкарев, проектная документация по строительству котлована для туннеля между станцией "Щелковская" и "Гольяново" готова и проходит экспертизу.

25 октября Сергей Собянин сообщил о продлении Арбатско-Покровской линии метро. Новая станция метро улучшит транспортную доступность района Гольяново, позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию "Щелковская".

Подготовлен проект первого этапа продления синей линии метро в Гольянове