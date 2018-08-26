Новый автобусный маршрут запустили до метро "Рассказовка" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый автобусный маршрут №333 начал курсировать между поселением Московский и станцией метро "Рассказовка", сообщает Агентство "Москва".
По маршруту микрорайон Первый Московский – улица Федосьино теперь ходят девять автобусов большой вместимости с интервалом движения пять–семь минут в часы пик. Они смогут перевозить более 10 тысяч пассажиров в сутки.
При этом отмечается, что до открытия метро "Рассказовка" автобус №333 будет следовать по временному маршруту – в объезд планируемого вместе с открытием станции метро прямого проезда в микрорайон Переделкино Ближнее с Боровского шоссе.
Между остановочными пунктами "Улица Федосьино" и "Рассказовка-1" автобусы будут ходить без остановок. А в дальнейшем трасса маршрута будет проходить по улице Федосьино – Проектируемый проезд №518 – улица Самуила Маршака –Проектируемый проезд №6575 – улица Бориса Пастернака – улица Корнея Чуковского – Проектируемый проезд № 389 – улица Атласова – Проектируемый проезд №5258 – улица Никитина – улица Бианки.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти продолжают работать над улучшением транспортного обслуживания жителей ТиНАО. Он подчеркнул, что новые маршруты запускают так, чтобы пассажирам было удобно добираться до железнодорожных станций и метро.
С появлением нового маршрута жители микрорайона Первый Московский город-парк смогут доезжать до станции метро от самой дальней остановки в среднем за 15–20 минут, а затем от метро до центра Москвы за полчаса, отметил Ликсутов.
За пять лет планируется построить 58 станций Московского метрополитена. Почти половина из них будет находиться за пределами МКАД.
Пять станций откроют на Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки". Еще две на участке от "Раменок" до "Внукова". Кроме того, продлевают Кожуховскую линию, там будет четыре новых станции.
Метро появится и в поселке Северный. Длиннее станет Сокольническая линия, ее протянут на присоединенные территории Москвы. Дальше "Саларьева" будет еще пять станций. Еще четыре проектируется в составе новой линии "Улица Новаторов" − "Столбово".
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