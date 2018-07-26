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Движение в ночное время ограничат на трех улицах в центре Москвы. Столичный департамент ЖКХ до конца месяца будет менять асфальт на трех улицах города.

"Проезд по улице Малая Бронная будет ограничен в ночное время суток до 28 июля. Также для проведения работ в ночь с 28 на 29 июля будет перекрыта Большая Дмитровка, а проезд по Большой Никитской будет недоступен вплоть до 2 августа", – сообщили в ЦОДД.

Кроме того, в ЦОДД порекомендовали водителям заранее планировать свои маршруты с учетом дорожных перекрытий.

Ранее сообщалось, что 28 июля на нескольких столичных улицах ограничат движение, в связи с празднованием Дня крещения Руси на Боровицкой площади.