На нескольких улицах столицы ограничат движение 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение ограничат на нескольких столичных улицах 28 июля. Перекрытия введут в связи с мероприятиями по случаю Дня крещения Руси на Боровицкой площади.

С 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 8:00 до того же времени ограничат проезд транспорта по Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. Еще один запрет введут с 11:30 до 13:00 на Большом Каменном мосту и улице Знаменке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Крайнюю правую полосу на участке Боровицкой площади от Знаменки до Большого Каменного моста перекроют с 08:00 до 11:30.