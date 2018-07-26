На нескольких улицах столицы ограничат движение 28 июля

26 июля, 10:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение ограничат на нескольких столичных улицах 28 июля. Перекрытия введут в связи с мероприятиями по случаю Дня крещения Руси на Боровицкой площади.
С 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 8:00 до того же времени ограничат проезд транспорта по Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. Еще один запрет введут с 11:30 до 13:00 на Большом Каменном мосту и улице Знаменке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Крайнюю правую полосу на участке Боровицкой площади от Знаменки до Большого Каменного моста перекроют с 08:00 до 11:30.
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