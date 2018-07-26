Грузовик с песком перевернулся на Ленинградском проспекте

Груженый песком МАЗ перевернулся на Ленинградском проспекте, передает Агентство "Москва".

"Инцидент произошел в районе 77 дома. Сейчас на месте работает полиция", – отметил источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы столичного ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

"Грузовик опрокинулся в 14:05, во время аварии движение не перекрывалось", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время последствия аварии устранены. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее два грузовика Scania и МАЗ столкнулись на МКАДе. В результате аварии перекрыли три полосы движения.