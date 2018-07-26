Грузовик с песком перевернулся на Ленинградском проспекте

Груженый песком МАЗ перевернулся на Ленинградском проспекте, передает Агентство "Москва".
"Инцидент произошел в районе 77 дома. Сейчас на месте работает полиция", – отметил источник в правоохранительных органах.
По информации пресс-службы столичного ГИБДД, в аварии никто не пострадал.
"Грузовик опрокинулся в 14:05, во время аварии движение не перекрывалось", – уточнили в ведомстве.
В настоящее время последствия аварии устранены. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее два грузовика Scania и МАЗ столкнулись на МКАДе. В результате аварии перекрыли три полосы движения.