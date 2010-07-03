Движение транспорта временно изменится в шести округах Москвы

Движение транспорта изменится в шести московских округах из-за строительных работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Летом из-за проведения строительных работ в шести округах столицы изменится схема движения транспорта. Ограничения коснутся Центрального, Южного, Юго-Восточного, Северного, Северо-Восточного и Западного округов", – говорится в сообщении.
В ЗАО до 25 августа нельзя будет проехать по дублеру на проспекте Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской. С 26 июня по 25 августа будет ограничено движение по участку проспекта Вернадского в районе пересечения с улицей Крупской.
В ЦАО водители не смогут проехать в районе домов № 6 и № 8 в Малом Татарском, там будет действовать ограничение с 30 июня по 25 июля. Ограничения введут до 30 июля также в Малом Татарском переулке в районе дома № 36 по Большой Татарской улице.
На пересечении Малого Татарского переулка и улицы Большая Татарская в районе дома № 36 на Большой Татарской улице также будет перекрыто движение. Ограничения на Большой Грузинской улице будут действовать с 24 июня по 30 июля.
Ряд улиц в ЦАО будут перекрыты на время киносъемок. 30 июня нельзя будет проехать по улице Россолимо – от переулка Хользунова до дома № 11, по Малому Боженинскому переулку, Олсуфьевскому переулку – от Большой Пироговской улицы до дома № 10, строения 7.
Работы на инженерных сетях пройдут также на севере, юге, северо-востоке и юго-востоке Москвы. Ограничения движения будут действовать на улице Полины Осипенко на двух участках с 1 по 15 июля.
До 30 июля будет закрыт проезд Завода Серп и Молот в районе дома № 12А, строения 6 на Красноказарменной улице.
В ЮАО на проспекте Андропова до 8 июля и с 28 июля по 3 августа будет ограничено движение вблизи дома № 6. С 11 по 16 августа нельзя будет проехать по двум полосам в районе дома № 8, с 17 по 25 августа на данном участке будет недоступна одна полоса для проезда.
С 26 июня по 3 июля будет перекрыто движение на Новомосковской улице – от дома № 1 до дома № 1А, строения 1. С 4 по 11 июля водители не смогут проехать на пересечении Калибровской улицы и Мурманского проезда в районе дома № 24А, строения 1 на Калибровской улице.
В САО в связи с реконструкцией газопровода движение будет ограничено до 15 августа на семи участках.
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