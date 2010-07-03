Дорогу районного значения проложат в Солнцеве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Солнцеве построят дорогу районного значения, передает Агентство "Москва".

По данным Москомэкспертизы, проектная документация согласована. Дорога станет улицей местного значения в жилой застройке в Солнцевском районе.

Проектируемый проезд №6473 начнется от улицы Домостроительная и примкнет к улице Матросова вблизи дома № 7, корпус 2.

Участок строительства первого этапа запланирован с двухсторонним движением транспорта по проезжей части шириной 9 метров, в том числе с трехметровой полосой для стоянки транспорта. Предусмотрена также организация наземных пешеходных переходов.

В основной период будет выполнено устройство дорожных покрытий, прокладка сетей водоотведения, наружного освещения и благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы реконструируют проблемные дороги. В список проблемных участков дорог попала Таганская площадь. Там машины с нескольких улиц собираются в одном месте, образуя постоянные заторы.