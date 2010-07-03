Дорогу районного значения проложат в Солнцеве

По данным Москомэкспертизы, проектная документация согласована. Дорога станет улицей местного значения в жилой застройке в Солнцевском районе.
Проектируемый проезд №6473 начнется от улицы Домостроительная и примкнет к улице Матросова вблизи дома № 7, корпус 2.
Участок строительства первого этапа запланирован с двухсторонним движением транспорта по проезжей части шириной 9 метров, в том числе с трехметровой полосой для стоянки транспорта. Предусмотрена также организация наземных пешеходных переходов.
В основной период будет выполнено устройство дорожных покрытий, прокладка сетей водоотведения, наружного освещения и благоустройство территории.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы реконструируют проблемные дороги. В список проблемных участков дорог попала Таганская площадь. Там машины с нескольких улиц собираются в одном месте, образуя постоянные заторы.
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