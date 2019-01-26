Движение по Симферопольскому шоссе открыто после массовых ДТП

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Движение на Симферопольском шоссе в Подмосковье, где во время снегопада произошло больше десяти ДТП, открыто, но тяжелая дорожная обстановка сохраняется. Ситуацию планируют нормализовать в течение ближайших часов. Об этом говорится на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сохраняется крайне тяжелая дорожная обстановка из-за большого скопления транспортных средств. Ориентировочное время, необходимое для нормализации дорожной обстановки, – три-четыре часа", – говорится в сообщении. Автобусы подведомственного "Мострансавто" продолжают следовать в объезд по старому Симферопольскому шоссе.

По информации ФКУ "Центравтомагистраль", к настоящему моменту последствия ДТП ликвидированы. Движение на шоссе с учетом погодных условий постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в общей сложности на трассе М-2 "Крым" столкнулись 62 машины. ДТП произошли на нескольких участках. Число пострадавших выросло до трех.

Крупное ДТП случилось также на Новорижском шоссе. На 57-м километре в Истринском районе столкнулись 10 автомобилей, имеются данные об одном пострадавшем. Из-за аварии на трассе сейчас затруднено движение в обе стороны.

Три человека пострадали в аварии на Симферопольском шоссе

О нормализации движения в столице сообщили в Центре организации дорожного движения. Заторы оценили в шесть баллов, но снегопад еще идет и коммунальная техника продолжает работу. "А мы продолжаем настаивать, что сегодня и завтра безопаснее и быстрее передвигаться по городу на метро или железной дороге", – говорится в сообщении.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье из-за снега и ветра. На дорогах снова обещают гололедицу и снежные заносы. С запада подходит теплый морской воздух из Южной Европы и Средиземноморья. Из-за температурного контраста в зоне атмосферного фронта усилился ветер.