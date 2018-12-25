Дептранс поддерживает увеличение штрафа за неоплату парковки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент транспорта Москвы поддержал увеличение штрафа за неоплату парковки в Москве в два раза, сообщил замглавы ведомства Андрей Корнеев.

По его словам, действующий размер наказания не удерживает человека от совершения правонарушения. Штраф в пять тысяч рублей в Дептрансе считают соразмерным наказанием.

Он добавил, что власти были вынуждены ввести повышенные тарифы за парковку на некоторых улицах, чтобы разгрузить их, потому что их заполняемость зачастую превышает сто процентов.

Корнеев объяснил, что сейчас за сутки на 237 улице гражданин может заплатить за парковку более семи тысяч рублей. При этом штраф за неуплату составляет 2,5 тысячи рублей. "Штраф несоразмерен возможности оставления своего транспортного средства на платной парковке без оплаты", – пояснил он.

Депутат Владимир Платонов также считает, что повышать штраф надо, но нужен "дифференцированный подход". По его мнению, если есть дифференциация по стоимости парковки, то она должна быть и по сумме штрафа.

Штраф за неоплату парковки в Москве предложили увеличить в два раза – с 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей. Законопроект об этом внесла на рассмотрение в Мосгордуму комиссия по законодательству, регламентам и процедурам.

Такое предложение поступило после того, как с 15 декабря цены на парковку в центре столицы изменились. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Кроме того, время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут.

Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням. Теперь большее количество водителей могут найти свободное парковочное место. Изменения тарифов на парковку не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников.