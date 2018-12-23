Злоупотребляющих бесплатной парковкой водителей стало меньше на 15%

Число автомобилистов, злоупотребляющих правом бесплатной стоянки, сократилось почти на 15 процента. Об этом говорят первые данные по анализу парковочных сессий в столице после введения с 15 декабря новых правил парковки, сообщает ТАСС.
Как рассказали в АМПП, раньше автомобилисты злоупотребляли правом бесплатной стоянки в течение первых 15 минут – парковались на свободных местах, а по истечении срока бесплатного периода переставляли машины на ближайшее место, заново используя бесплатные минуты.
Такую процедуру они проделывали несколько раз, экономя таким образом на парковке. Теперь же, благодаря новым правилам, доля оплат выросла на 3 процента.
С 15 декабря цены на парковку в центре столицы изменились. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час. Кроме того, время оплаты парковки сократили с 15 до пяти минут.
Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.
Теперь большее количество водителей могут найти свободное парковочное место. Изменения тарифов на парковку не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников.
Штраф за неоплату парковки в Москве предложили увеличить в два раза – с 2,5 тысячи до пяти тысяч рублей. Законопроект об этом внесла на рассмотрение в Мосгордуму комиссия по законодательству, регламентам и процедурам.
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