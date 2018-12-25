Третья ВПП в Шереметьеве откроется в апреле 2019 года

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Новая взлетно-посадочная полоса в Шереметьеве начнет работу в апреле 2019 года. Об этом сообщил гендиректор авиагавани Михаил Василенко.

"Третья взлетно-посадочная полоса будет введена в 2019 году, 4 апреля, в строй и начнет функционировать", – сказал он, передает ТАСС.

Предполагается, что ВПП-3 увеличит пропускную способность аэродрома с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Шереметьеве могут ввести ангарный комплекс ВПП-3 с авиационно-технической базой. В составе комплекса запланированы не менее семи ангаров для обслуживания воздушных судов авиакомпаний-партнеров, стоянки спецтехники наземного обслуживания и аэродромной службы.