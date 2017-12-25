Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская железная дорога привлечет волонтеров для подготовки к ЧМ-2018. Об этом рассказал начальник МЖД Владимир Молдавер.

"Мы к ЧМ-2018 давно готовимся, еще до Кубка конфедераций в 2017 году. У нас сегодня в первую очередь в пассажирском комплексе контингент готовится. Все будет красочно, будет наглядная информация, мы будем привлекать волонтеров для данной работы", – сказал он, передает Агентство "Москва".

В начале ноября в Москве провели обучающий семинар для волонтеров. Пригласили всех, кто изъявил желание поработать помощниками во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Кандидатов выбирали по итогам конкурса. Им надо было предложить, как привлечь внимание жителей своего города к будущим матчам. Идеи высказывались самые разные: от арт-объектов и граффити до фестивалей и выставок. Среди кандидатов в волонтеры оказались даже пожилые люди.

Чемпионат мира по футболу Россия примет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В столице матчи примут стадионы "Лужники" и "Спартак". Столица активно готовится к турниру. В гостиницах проверили уровень цен, врачи начали учить английский язык, а городские структуры подготовили для болельщиков маршруты по городу. Отдельная масштабная работа проведена в городе на транспорте.