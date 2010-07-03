Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог допустимого превышения максимально допустимой скорости могут уменьшить до 10 километров в час.
По его словам, если в городе есть дорога, по которой можно двигаться быстро, но есть ограничения на сложных участках, тогда это нормально.
"Но часто мы видим ограничения в тех местах, где можно двигаться с гораздо большей скоростью, не создавать пробок. Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано", – сказал Хайцеэр в беседе с RT.
Ранее Кузин сообщил, что в МВД поддерживают идею изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости. По его словам, на сегодняшний день камеры фиксируют превышение скорости с небольшой погрешностью.
Кроме того, Кузин отметил, что "большая часть ДТП совершается именно по этой причине".
ГИБДД поддержало идею снизить допустимый порог превышения скорости до 10 км\ч
По мнению заместителя начальника ГУОБДД МВД полковника полиции Олега Понарьина, чаще всего причиной аварий на дорогах со смертельным исходом является превышение скорости.
Согласно опросу, который провела Госавтоинспекция среди водителей о том, в каких условиях они считают возможным превысить скорость, большинство ответили, что могут позволить себе увеличить скорость "на хорошей дороге при хорошей погоде".
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