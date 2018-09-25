Ожившие сказки, японские фейерверки: в Москве завершается фестиваль "Круг света"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершается международный фестиваль "Круг света". В связи с церемонией закрытия фестиваля в столице перекрыли ряд улиц.

Как сообщает телеканал Москва 24, с 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по Петровке от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. Ограничат движение и в районе телецентра "Останкино" и по Новоцарицинскому шоссе. Кроме того, придется объехать участок улицы Крылатская до пересечения с Нижними Мневниками.

Какие улицы перекроют в дни фестиваля "Круг света"



Тех, кто решит не сидеть вечером дома перед телевизором, а отправится на Гребной канал, ждет зрелищное 40-минутное пиротехническое шоу, которое японские мастера готовили целый год. Оно будет посвящено году Японии и России. Организаторы уверяют, увидеть грандиозный парад зарядов стоит вживую, несмотря на осеннюю непогоду.

Красочное мероприятие начнется в 20:30 минут на Гребном канале. Остальные площадки также удивят зрителей. На Поклонной горе сегодня покажут военные годы. Театральная площадь – одна из основных локаций. Световое шоу там панорамное и транслируется сразу на трех фасадах: Большого, Малого и Российского академического молодежного театров. Там зрители увидят новеллу о Спартаке и "Небесную механику". В Царицыне в виртуальное путешествие отправится сказочная птица Феникс.