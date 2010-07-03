В России создадут самолет на замену легендарному "Кукурузнику"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый самолет вместимостью 9-14 человек для региональных перевозок создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

"ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самолет послужит для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России, а также для развития местных воздушных авиасообщений.

"С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, создается новый серийный самолет", – подчеркнули в ведомстве.

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