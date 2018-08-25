Выделенные полосы начали работать на нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выделенные полосы для общественного транспорта начали работать в субботу, 25 августа, на Кутузовском проспекте, улице Большая Дорогомиловская и на участке Мичуринского проспекта из-за закрытия участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена.

Из-за временного закрытия участка Солнцевской линии между станциями метро "Кутузовская" и "Раменки" запустили компенсационные автобусы КМ.

Всего на линию вышли более 50 современных низкопольных автобусов особо большой вместимости. Они будут ходить до 01:25 воскресенья, 26 августа, с интервалами около минуты. Останавливаться автобусы будут у станций метро "Парк Победы", "Минская" и "Ломоносовский проспект".

Ранее сообщалось, что к открытию готовят семь новых станций Солнцевской линии. На новом участке столичного метрополитена появятся станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Протяженность участка Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" составляет 15,3 километра. В будущем его планируют продлить еще на пять километров до станции "Внуково" рядом с одноименным аэропортом.