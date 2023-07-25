Посол РФ сообщил о запуске прямых рейсов из РФ в Танзанию к зиме

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Прямые рейсы из России в Танзанию планируется запустить к зиме, в республике отметили, что очень ждут российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Танзании Андрея Аветисяна.

"Насколько я знаю, у компании Azur Air такие планы есть (по запуску рейсов в Танзанию. – Прим. ред.). Они планируют начать летать регулярно в Танзанию, наверное, к зимнему сезону", – рассказал он в рамках российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай".

Аветисян добавил, что полеты будут осуществляться из нескольких городов РФ. Он также выразил надежду на то, что за этим последует реализация регулярных коммерческих рейсов.

"В Танзании наших туристов очень ждут", – резюмировал дипломат.

Ранее посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас сообщал, что Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, уже поступали предложения проводить полеты через Северный полюс.

Однако реализовать это крайне затруднительно из-за логистики, отметил он. Так, для подобных перелетов необходимы дальнемагистральные самолеты, которые есть только у крупных компаний. Партнеры же этих компаний обычно располагаются в странах, которые ввели санкции против РФ. Посол подчеркнул, что интерес к возобновлению прямого авиасообщения есть и со стороны туристов.



На Кубу отправился первый за полтора года регулярный рейс из РФ