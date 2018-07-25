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25 июля, 12:10

Госдума разрешила регистрировать машины без посещения ГИБДД

транспорт общество

depositphotos/wastesoul

Госдума приняла закон, который разрешает официальным дилерам самостоятельно регистрировать новые автомобили.Теперь автолюбителям не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет, передает ТАСС.

В новом законе также указано, что Госавтоинспекция теперь будет назначать только номер, а знаки владелец машины будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, а предельные тарифы для них разработает ФАС.

Помимо этого, документ разделяет понятия государственного регистрационного знака и государственного номера.

Согласно закону, государственный регистрационный знак – это пластина, на которую наносятся символы, а государственный номер – сочетание букв и цифр.

Также в документе обозначены правовая и организационная основы, цели госрегистрации транспортных средств, а также права и обязанности участников отношений, которые возникают в связи с ГИБДД.

Ранее сообщалось, что Госдума предложила изменить порядок регистрации новых автомобилей.

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