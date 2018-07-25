Социальные автобусы планируют запустить на выделенные полосы зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные власти собираются пустить социальные автобусы на выделенные полосы в декабре 2018 года, рассказал замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
В устав автомобильного транспорта внесут изменения, согласно которым автобусные перевозки могут допустить по выделенным полосам. Решения будут принимать субъекты.
"Правительство Москвы приняло решение, что автобусы социального такси, заказные перевозки по социальным направлениям службы социального такси города с момента разрешения (декабрь 2018 года) смогут передвигаться по выделенным полосам", – заявил Пронин.
Ранее стало известно, что на семи столичных улицах появились новые участки выделенных полос. 17 автобусных маршрутов получили право приоритетного проезда на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской, Баррикадной улице, улицах Солянка, Волхонка и в Солянском проезде. Пассажиры сэкономят в пути до 15 минут.
Где появились новые выделенные полосы
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