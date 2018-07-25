СМИ узнали о предложении Минфина изменить условия выдачи ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минфин подготовил поправки в закон "Об ОСАГО" и передал их для согласования в заинтересованные ведомства. В документе содержатся предложения, которые позволят перейти к индивидуальному образованию страховых тарифов.
Как сообщают "Ведомости", вместо стандартных коэффициентов, Минфин предложил новые, исходящие из стиля вождения автомобилиста. Сейчас на цену полиса влияют стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя. Два последних предлагается отменить вовсе. Кроме того, на стоимость будут влиять случаи нарушения правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и другие показатели. Измерять их будут с использованием установленных на автомобиле телематических устройств.
Цена на ОСАГО может вырасти и за нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок, исключение составляют постановления, вынесенные по данным с камер.
Итоговая стоимость полиса не может более чем в три раза превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа. Максимальные значение коэффициентов также установит регулятор.
У полисов также будут разные лимиты выплат. Предусмотрены нынешние 400 тысяч рублей за вред имуществу и 500 тысяч рублей – жизни и здоровью или по миллиону либо двум миллионам рублей. Для оформления полиса с большими выплатами потребуется согласие страховщика.
Срок действия ОСАГО увеличат до трех лет. И в этом страховщик отказать не сможет, следует из поправок Минфина.
Ранее сообщалось, что в столице наличие страхового полиса у автомобилистов смогут проверять при помощи камер. По данным ЦОДД, комплексы фотовидеофиксации технически готовы к таким мероприятиям.
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