В ЦОДД сообщили о готовности камер отслеживать наличие ОСАГО у водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Камеры фотовидеофиксации технически готовы к отслеживанию наличия у автомобилистов полисов ОСАГО в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Как отмечается, система фотовидеофиксации универсальна и обрабатывает большое количество данных и технически полностью готова.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ одобрил законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования владельцев автомобилей и решил внести его в Госдуму. Законопроект учитывает отмену запрета на перестрахование рисков по ОСАГО.