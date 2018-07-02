Правительство РФ одобрило проект о совершенствовании системы ОСАГО

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Кабинет министров РФ одобрил законопроект о совершенствовании системы обязательного страхования владельцев автомобилей и решил внести его в Госдуму. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – говорится в документе.

Цель законопроекта – привести законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствие с другими федеральными законами.

Законопроект учитывает отмену запрета на перестрахование рисков по ОСАГО. Теперь автолюбители, которые выезжают за пределы РФ, должны будут предъявлять сотрудникам таможни страховой полис либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.

Также появится точный перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим возмещение, обратного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При этом, не допускается предъявление такого требования к виновному в ДТП пешеходу, который получил ранение либо погиб в результате происшествия.

Ранее в правительстве рассмотрели поправки к закону об ОСАГО. Среди ряда нововведений в Госдуме предложили уменьшить сумму выплат страховщиков с минимальным количеством происшествий и уравнять в правах бумажные и электронные полисы.