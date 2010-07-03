Шереметьево будет принимать электронные посадочные на международных рейсах

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Аэропорт Шереметьево готов к обслуживанию пассажиров международных рейсов с электронными посадочными талонами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сервис позволяет экономить время и избегать необходимости распечатывать талоны. Электронный посадочный талон оформляется вместе с регистрацией на рейс на сайте авиакомпании либо через мобильное приложение. Затем можно получить талон со штрих-кодом на телефон, есть также возможность распечатать талон на устройствах репринта в самом аэропорту.

При прохождении пограничного контроля штрих-код на талоне сканируется в кабинах паспортного контроля, отмеченных информационными стендами.

"Далее пассажир следует в "стерильную" зону и предъявляет электронный талон при посадке на борт воздушного судна. Авиакомпании проинформированы о запуске сервиса по обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонами на международных воздушных линиях. У пассажиров есть возможность зарегистрироваться на рейс онлайн, а также в аэропорту на стойках регистрации или в киосках саморегистрации. Для регистрации понадобятся авиабилет и паспорт. Если билет электронный – только паспорт", – отметили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что 16 июня система регистрации в Шереметьеве дала сбой. Несколько часов сотрудники авиагавани вручную оформляли посадочные талоны.

