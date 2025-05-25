ГИБДД разрешила использовать нешипованную резину в зимний период

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Водители имеют право использовать нешипованную зимнюю резину в декабре, январе и феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ ГИБДД на запрос главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Ранее парламентарий направил запрос начальнику ГИБДД Михаилу Черникову с предложением разрешить использование нешипованной резины зимой "в связи с аномальными погодными условиями" в Москве, Подмосковье и других регионах.

"<...> Нормативные правовые акты не ограничивают использование в зимний период всесезонных и нешипованных зимних шин", – указано в документе, подписанном Черниковым.

В ведомстве уточнили, что вопросы применения зимних шин в достаточной степени нормативно урегулированы и не требуют дополнительной регламентации.

В свою очередь, эколог Андрей Фролов рассказал, что старые покрышки можно оставить в магазине при покупке нового комплекта. По его словам, многие торговые точки принимают старую резину у покупателей и самостоятельно решают вопрос с утилизацией.

Также сотрудники шиномонтажа и автомастерских предлагают клиентам при переобувании колес оставить старые шины бесплатно или доплатить за утилизацию.