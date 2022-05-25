Движение на Солнцевской линии метро ввели в график после проверки инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на Солнцевской линии столичного метро ввели в график, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее на южном участке линии временно увеличили интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что проходка тоннелей Солнцевской линии метро между строящимися станциями "Пыхтино" и "Внуково" выполнена на 52%. На обеих станциях продолжают вестись монолитные работы. Общая строительная готовность участка составляет 43%.

