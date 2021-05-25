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Движение по Серебрянической набережной перекрыто из-за пожара, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца. На месте работают экстренные службы. Водителей просят заранее строить маршрут.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в нежилом здании в центре столицы. Возгорание началось в постройке по адресу Серебряническая набережная, дом 19.

Отмечалось, что к месту происшествия затруднен подъезд пожарных машин из-за плотно припаркованных автомобилей.

