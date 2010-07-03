Работу автобусов "КМ" на закрытом участке фиолетовой ветки метро сняли на видео

Работу автобусов "КМ" на закрытом участке Таганско-Краснопресненской линии сняли на видео

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро ("Лермонтовский проспект ", "Жулебино " и "Котельники") закрыты для подготовки к открытию участка Некрасовской линии. В обычном режиме станции заработают в 5:30 26 мая.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатным компенсационным маршрутом "КМ". Автобусы курсируют между станциями "Выхино" и "Котельники" с остановками у станций метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".

Видео предоставлено Агентством "Москва".