Трамвай № 6 в Москве возобновит движение на 15 дней раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

26 апреля, на 15 дней раньше срока, будет запушен трамвай № 6, следующий от метро "Сокол" до Братцева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В материале отмечается, что в ближайшее время будут открыты и другие маршруты.

"Для нас самое главное – вовремя запустить трамваи. Вы могли заметить, что на открытых участках продолжается благоустройство, например, где-то не до конца уложена плитка. Мы ждем усадки грунта, чтобы закончить все работы – они никак не повлияют на движение трамваев", – подчеркнул руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что запросы на возобновление движения трамвая, следующего по маршруту № 6, регулярно поступали в чат-бот и соцсети ведомства, поэтому было принято решение открыть данный участок на полмесяца раньше предполагаемого срока.

Ликсутов выразил надежду, что также быстро будет идти работа по возобновлению движения на других маршрутах, а также поблагодарил москвичей за терпение.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что трамвайное кольцо у станции метро "Войковская" откроется на три недели раньше графика. При этом из-за ремонта путей некоторые трамваи будут следовать по сокращенному маршруту.