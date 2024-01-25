МЖД назначила компенсационные автобусы в Волоколамск и обратно

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Пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления начнут доставлять компенсационные автобусы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

"На период восстановительных работ по ликвидации последствий схода хозяйственного поезда на станции Волоколамск назначены компенсационные автобусы, которые будут доставлять пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно", – говорится в сообщении.

Перевозчик добавил, что вокзалы на станциях осуществляют деятельность штатно, для пассажиров было организовано информирование о времени и месте следования автобусов.

25 января в 14:25 на станции Волоколамск во время маневровых работ случился сход снегоочистительной машины, уточнили в компании. На территорию происшествия направили два восстановительных поезда.

Как сообщили в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, причины и обстоятельства инцидента выясняются. Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку по этому факту. По данным ведомства, на участке Чисмена – Волоколамск был выявлен сход колесных пар локомотива поезда.

Движение поездов на участке было временно приостановлено. В МЖД уточнили, что в результате схода пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

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