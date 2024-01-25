Автомобильный пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют на 2,5 года

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Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией под названием "Ивангород", который расположен в Ленинградской области, будет заблокирован для проезда с 1 февраля в связи с проведением реконструкции. Об этом рассказал начальник службы таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов, передает "Интерфакс".

По его словам, примерный срок закрытия проезда через пропускной пункт "Ивангород" составит 2,5 года. Также Виноградов уточнил, что с дальнейшими комментариями по этой ситуации могут выступить Минтранс и Росгранстрой.

При этом начальник службы заявил, что пешеходная часть пропускного пункта будет открыта.

Ранее сообщалось, что эстонцы начали устанавливать на границе с РФ "зубы дракона" – бетонные блоки в форме пирамид, которые используют для остановки военной техники – в рамках подготовки к возможному закрытию границ.

Первые укрепления появились на пограничном мосту между Нарвой и Ивангородом 16 ноября после появления 19 граждан Сомали и Сирии, которые пытались прорваться в Эстонию без законных оснований.



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