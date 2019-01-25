Десятки авиарейсов отменяются из Москвы из-за погодных условий

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет в выходные более 130 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
Так, 26 января отменены 68 рейсов, 27 января еще 63 авиарейса. Рейсы отменяются в том числе из Москвы в направлениях Лондона, Стамбула, Бухареста, Рима, Милана, Хельсинки, Таллина и обратно. Также отмене подлежат рейсы в другие европейские и российские города.
На ближайшие выходные в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и метели на субботу.
В предстоящие выходные, 26 и 27 января, на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад. За субботу в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметра снега. В воскресенье – еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметров снега.
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