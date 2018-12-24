Стоимость проезда по Московской канатной дороге снизится вдвое

Проезд по Московской канатной дороге станет вдвое дешевле. Об этом сообщили в пресс-службе проекта. Руководство канатки также решило продлить бесплатный режим работы фуникулера на один день – до вечера 25 декабря.
Новые тарифы были разработаны по рекомендации Сергея Собянина, они вступят в силу с 26 декабря, уточнили представители дороги. "Стоимость всех билетов сократилась вдвое по сравнению с ранее объявленными тарифами", – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В руководстве канатки также пояснили, что проезд на фуникулере будет бесплатным еще один дополнительный день – 25 декабря – в качестве "компенсации" за приостановку работы канатной дороги на один день после кибератаки 28 ноября.
Проезд по канатке для детей младше шести лет, инвалидов I группы и ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным.
Взрослый билет от "Лужников" до Воробьевых гор в будние дни обойдется в 200 рублей, а билеты для детей 7-13 лет, студентов, пенсионеров, многодетных семей и инвалидов II и III групп будут стоить 150 рублей. В выходные дни тарифы составят 250 и 200 рублей соответственно. Поездка туда и обратно по будням будет стоить 350 рублей для взрослых и 250 рублей для льготных категорий пассажиров, а по выходным – соответственно 400 и 350 рублей. Поездку можно будет оплатить картой "Тройка", вскоре также появится возможность онлайн-оплаты.
Деньги за проезд не брали целый месяц после открытия. За это время по канатке прокатились более 200 тысяч человек.
Начиная со среды, 26 декабря, Московская канатная дорога будет работать с 12:00 до 22:00. 31 декабря и 1 января она будет открываться позднее обычного – в 15:00 Кроме того, в новогоднюю ночь фуникулер будет возить пассажиров до 05:00.
Маршрут Московской канатной дороги проходит над Москвой-рекой, он связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Протяженность дороги превышает 700 метров. Канатная дорога имеет три станции. От Воробьевых гор до "Лужников" можно добраться за пять минут.
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