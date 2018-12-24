Московской канатной дорогой воспользовались 200 тысяч человек

За первый месяц работы канатной дороги в Москве ей воспользовались более 200 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.
Канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. Для пассажиров она заработала 27 ноября. На третий день после запуска дорога приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.
Со вторника, 25 декабря, канатная дорога станет платной. Деньги за проезд не брали целый месяц после открытия. Со вторника поездку на канатной дороге можно будет оплачивать картой "Тройка".
В будни стоимость проезда в одну сторону составит 400 рублей, билет "туда и обратно" обойдется в 700 рублей. В выходные – 500 и 800 рублей соответственно. Также в ближайшее время появится возможность онлайн-оплаты проезда.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.