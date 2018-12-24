Московской канатной дорогой воспользовались 200 тысяч человек

Фото: портал Москва 24/Екатерина Шумеева

За первый месяц работы канатной дороги в Москве ей воспользовались более 200 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Канатную дорогу от спортивного комплекса "Лужники" до Воробьевых гор запустили 26 ноября. Для пассажиров она заработала 27 ноября. На третий день после запуска дорога приостановила работу из-за кибератаки. После происшествия на фуникулере усилили меры кибербезопасности.

Со вторника, 25 декабря, канатная дорога станет платной. Деньги за проезд не брали целый месяц после открытия. Со вторника поездку на канатной дороге можно будет оплачивать картой "Тройка".

В будни стоимость проезда в одну сторону составит 400 рублей, билет "туда и обратно" обойдется в 700 рублей. В выходные – 500 и 800 рублей соответственно. Также в ближайшее время появится возможность онлайн-оплаты проезда.