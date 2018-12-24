Работающих более 10 часов таксистов предложили лишать лицензии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Член комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова предложила лишать лицензии работающих больше 10 часов таксистов.

"В Трудовом кодексе РФ сказано, что человек может работать только определенные часы. Когда таксисты работают больше положенного времени, их нельзя даже запускать на линию. Но у нас таксисты этого не понимают. Аварии случаются, потому что таксисты перерабатывают. Безусловно, нужно наказывать компании такси, а индивидуальных предпринимателей лишать лицензии", – сказала Портнова, передает Агентство "Москва".

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы направил диспетчерским службам заказа легковых такси письмо с предложением ограничить получение заказов водителями, которые работают более 10 часов.

По данным ГИБДД, каждая третья авария в Москве происходит с участием такси. Водители засыпают за рулем, часто не знают город и могут находиться в состоянии алкогольного опьянения.

За последние несколько лет число аварий с участием такси выросло в столице на 50%. По подсчетам властей, 21% таксистов, виновных в авариях, являются мигрантами. Для решения проблемы предлагается проводить "внеплановые проверки при резонансных ДТП", а также ограничить передачу заказа таксистам, работающим более 8–10 часов.