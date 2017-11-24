Правила передвижения на сегвеях и гироскутерах могут ввести в Москве

24 ноября, 22:43
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Передвижение на электрических транспортных средствах, в том числе сегвеях, моноколесах, гироскутерах и электрических самокатах, необходимо урегулировать на законодательном уровне, заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, это нужно сделать из соображений безопасности пешеходов и участников дорожного движения.
"Очевидны плюсы использования таких видов транспорта - экологичность, экономичность, бесшумность, мобильность, с другой стороны - нельзя забывать о необходимости обеспечения безопасности на городских дорогах, тротуарах, пешеходных зонах и других объектах инфраструктуры", – цитирует Шапошникова ТАСС.
Шапошников отметил, что за рубежом пока также нет единого подхода к классификации персональных средств передвижения на электрической тяге.
По словам спикера, Москва как субъект РФ вправе установить собственное правовое регулирование в отношении электротранспорта на территориях, не подпадающих под действие ПДД – в парках и общественных пространствах, а также метрополитене и других видах общественного транспорта.
Шапошников, не исключил, что урегулировать движение таких транспортных средств могут и на федеральном уровне.
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