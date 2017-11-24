Родившей на МЦК подарят кольцо с функцией "Тройка"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичный метрополитен поздравит женщину, родившую на Московском центральном кольце (МЦК), и подарит ей на память транспортную карту "Тройка" в форме кольца с годовым абонементом, сообщает пресс-служба подземки в Telegram.

Инцидент произошел во вторник, 21 ноября, на ТПУ "Кутузовская". Женщина направлялась по делам по кольцу и внезапно почувствовала схватки. Ее отвели в кабинет начальника станции, где сотрудники МЦК приняли роды.

Маму вместе с ребенком передали подъехавшей бригаде скорой помощи.

Сергей Собянин в Twitter пожелал здоровья маме и старшему контролеру станции, принявшей роды.