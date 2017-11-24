Собянин пожелал здоровья родившей на МЦК пассажирке и ее дочке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Гришкин Денис

Сергей Собянин пожелал здоровья пассажирке, которая родила дочку на ТПУ "Кутузовская" Московского центрального кольца (МЦК), а также принявшей роды старшему контролеру станции. Поздравительное сообщение мэр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Елена Анатольевна (сотрудница МЦК – ред.), можно сказать, крестная мама девочки. Желаю всем участникам этой удивительной истории здоровья!", – написал мэр.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЦК приняли роды у женщины на ТПУ "Кутузовская". Пассажирка почувствовала себя плохо во время поездки, ее отвели в кабинет начальника станции и вызвали скорую помощь. Медики приехали уже после рождения девочки, принять роды помогла старший контролер ТПУ.