Собянин пожелал здоровья родившей на МЦК пассажирке и ее дочке

24 ноября, 13:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Гришкин Денис
Сергей Собянин пожелал здоровья пассажирке, которая родила дочку на ТПУ "Кутузовская" Московского центрального кольца (МЦК), а также принявшей роды старшему контролеру станции. Поздравительное сообщение мэр опубликовал на своей странице в Twitter.
"Елена Анатольевна (сотрудница МЦК – ред.), можно сказать, крестная мама девочки. Желаю всем участникам этой удивительной истории здоровья!", – написал мэр.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЦК приняли роды у женщины на ТПУ "Кутузовская". Пассажирка почувствовала себя плохо во время поездки, ее отвели в кабинет начальника станции и вызвали скорую помощь. Медики приехали уже после рождения девочки, принять роды помогла старший контролер ТПУ.
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