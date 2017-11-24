Крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" с магазинами и жильем заработает в 2018 году

24 ноября, 00:05
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская", крупнейший в Москве, начнет работу в 2018 году. Здесь будут подземные пересадки на две ветки метро, электрички и МЦК, а также торговый центр и жилая высотка. Все необходимые транспортные объекты на юго-востоке города будут построены в следующем году.
Проект ТПУ "Рязанская". Изображение: stroi.mos.ru
"В ТПУ "Рязанская" будут построены все основные транспортные объекты. Мы в реальности увидим первый большой транспортно-пересадочный узел в Москве", – заявил директор по ТПУ АО "Мосинжпроект" Антон Татарчук на круглом столе в Институте Генплана Москвы.
На территории, ограниченной Рязанским проспектом, шоссе Фрезер и Московским центральным кольцом, сведут две ветки метро, электрички и МЦК. Пересаживаться с одного вида транспорта на другой пассажиры будут под землей, не выходя на улицу.
По словам представителя "Мосинжпроекта", обе станции метро в ТПУ будут носить название "Нижегородская" – Третьего пересадочного контура (ТПК) и Кожуховской ветки метро. "Здесь будет уникальная сдвоенная станция, которая объединит пути двух веток", – пояснил Антон Татарчук.
К месту строительства узла переместят станцию пригородных поездов Карачарово. "Станция сейчас имеет всего одну платформу и три пути. В ТПУ "Рязанская" у станции будет большое путевое развитие. Построят пять платформ и 10 путей. В перспективе здесь будет проходить высокоскоростная магистраль Москва – Казань", – отметил Татарчук.
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
По его словам, Карачарово станет отправной станций для пригородных поездов, которые сюда перераспределят с Курского и Казанского вокзалов. "Из Карачарово люди смогут уехать в Подмосковье либо пересесть на общественный транспорт, который здесь будет достаточно развит: МЦК, ТПК и Кожуховская ветка метро", – добавил он.
Открытие станции "Нижегородская" двух веток метро (ТПК и Кожуховской) запланировано на 2017 год. "Кожуховская ветка, которая будет брать начало в Некрасовке и проходить по густонаселенным районам юго-востока Москвы, обеспечит серьезный пассажиропоток в ТПУ "Рязанская", – убежден Антон Татарчук.
Подъезжать вплотную к станции метро, МЦК и пригородной платформе пассажиры смогут и на наземном общественном транспорте. "Прямо в узел общественный транспорт привезет пассажиров − как транзитно-проезжающих, так и жителей района Нижегородский. Предусмотрены остановки в непосредственной близости у входа в метро, МЦК, станции РЖД", – сообщил директор по ТПУ АО "Мосинжпроект".
Проект ТПУ "Рязанская". Изображение: stroi.mos.ru
В крупнейшем ТПУ будут и магазины. "Здесь построят торговый центр на 14 тысяч кв. м с ресторанчиками, предприятиями быстрого питания, основным набором операторов – продуктовый магазин, одежда, косметика, детские товары, причем пассажиропотоку торговые ряды мешать не будут. Торговля здесь будет сделана по аналогу с ТЦ "Охотный ряд". Спустившись под землю, пассажиры будут сами решать, куда направиться − на пересадку или в торговый центр", – отметил Антон Татарчук.
Рядом с торговым центром планируют построить небоскреб. Как рассказал порталу Москва 24 главный архитектор ТПУ "Рязанская" Тимур Башкаев, это будет башня высотой 140 метров, и ее планируют возвести через два года. В высотке разместятся офисы и апартаменты.
"Высотку построят максимально близко к станциям метро, МЦК и железной дороге, чтобы люди выходили из транспорта и сразу попадали на работу, а некоторые и в свое жилье", – сказал Тимур Башкаев. Доступ ко всем видам транспорта будет организован из высотки под землей.
По мнению Антона Татарчука, небоскреб, где люди будут жить и работать, поможет ТПУ "Рязанская" разгрузить деловой центр столицы. Сейчас, по его данным, на территории будущего ТПУ находится бывшая промышленная зона, на которой идет строительство.
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