Крупнейший в Москве ТПУ "Рязанская" с магазинами и жильем заработает в 2018 году

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Рязанская", крупнейший в Москве, начнет работу в 2018 году. Здесь будут подземные пересадки на две ветки метро, электрички и МЦК, а также торговый центр и жилая высотка. Все необходимые транспортные объекты на юго-востоке города будут построены в следующем году.

Проект ТПУ "Рязанская". Изображение: stroi.mos.ru

"В ТПУ "Рязанская" будут построены все основные транспортные объекты. Мы в реальности увидим первый большой транспортно-пересадочный узел в Москве", – заявил директор по ТПУ АО "Мосинжпроект" Антон Татарчук на круглом столе в Институте Генплана Москвы.

На территории, ограниченной Рязанским проспектом, шоссе Фрезер и Московским центральным кольцом, сведут две ветки метро, электрички и МЦК. Пересаживаться с одного вида транспорта на другой пассажиры будут под землей, не выходя на улицу.



Антон Татарчук директор по ТПУ АО "Мосинжпроект" Минусовая отметка соединяет все виды транспорта под землей. Все, кто попадает под землю, сможет быстро принять решение, каким видом транспорта ему воспользоваться.

По словам представителя "Мосинжпроекта", обе станции метро в ТПУ будут носить название "Нижегородская" – Третьего пересадочного контура (ТПК) и Кожуховской ветки метро. "Здесь будет уникальная сдвоенная станция, которая объединит пути двух веток", – пояснил Антон Татарчук.

К месту строительства узла переместят станцию пригородных поездов Карачарово. "Станция сейчас имеет всего одну платформу и три пути. В ТПУ "Рязанская" у станции будет большое путевое развитие. Построят пять платформ и 10 путей. В перспективе здесь будет проходить высокоскоростная магистраль Москва – Казань", – отметил Татарчук.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

По его словам, Карачарово станет отправной станций для пригородных поездов, которые сюда перераспределят с Курского и Казанского вокзалов. "Из Карачарово люди смогут уехать в Подмосковье либо пересесть на общественный транспорт, который здесь будет достаточно развит: МЦК, ТПК и Кожуховская ветка метро", – добавил он.

Открытие станции "Нижегородская" двух веток метро (ТПК и Кожуховской) запланировано на 2017 год. "Кожуховская ветка, которая будет брать начало в Некрасовке и проходить по густонаселенным районам юго-востока Москвы, обеспечит серьезный пассажиропоток в ТПУ "Рязанская", – убежден Антон Татарчук.



Информационная служба Стройкомплекса Москвы ТПУ на юго-востоке Москвы будет обслуживать порядка 90 тысяч человек в час.

Подъезжать вплотную к станции метро, МЦК и пригородной платформе пассажиры смогут и на наземном общественном транспорте. "Прямо в узел общественный транспорт привезет пассажиров − как транзитно-проезжающих, так и жителей района Нижегородский. Предусмотрены остановки в непосредственной близости у входа в метро, МЦК, станции РЖД", – сообщил директор по ТПУ АО "Мосинжпроект".

Проект ТПУ "Рязанская". Изображение: stroi.mos.ru

В крупнейшем ТПУ будут и магазины. "Здесь построят торговый центр на 14 тысяч кв. м с ресторанчиками, предприятиями быстрого питания, основным набором операторов – продуктовый магазин, одежда, косметика, детские товары, причем пассажиропотоку торговые ряды мешать не будут. Торговля здесь будет сделана по аналогу с ТЦ "Охотный ряд". Спустившись под землю, пассажиры будут сами решать, куда направиться − на пересадку или в торговый центр", – отметил Антон Татарчук.

Рядом с торговым центром планируют построить небоскреб. Как рассказал порталу Москва 24 главный архитектор ТПУ "Рязанская" Тимур Башкаев, это будет башня высотой 140 метров, и ее планируют возвести через два года. В высотке разместятся офисы и апартаменты.

"Высотку построят максимально близко к станциям метро, МЦК и железной дороге, чтобы люди выходили из транспорта и сразу попадали на работу, а некоторые и в свое жилье", – сказал Тимур Башкаев. Доступ ко всем видам транспорта будет организован из высотки под землей.



Тимур Башкаев главный архитектор ТПУ "Рязанская" С минусовых этажей [небоскреба] будет возможность сразу перейти на станции, не выходя улицу.

По мнению Антона Татарчука, небоскреб, где люди будут жить и работать, поможет ТПУ "Рязанская" разгрузить деловой центр столицы. Сейчас, по его данным, на территории будущего ТПУ находится бывшая промышленная зона, на которой идет строительство.