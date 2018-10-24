Футболисты "Локомотива" приедут на матч на МЦК

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Игроки "Локомотива" прибудут на матч Лиги чемпионов по футболу на поезде Московского центрального кольца. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Такое решение было принято в связи с высокой транспортной загруженностью в городе, вызванной непогодой. Матч "Локомотив" – "Порту" пройдет сегодня на столичном стадионе "РЖД-Арена". Начало – 22:00 мск.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в настоящее время загруженность на столичных автомагистралях составляет семь баллов.